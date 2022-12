Peine de mort en Iran : le barreau de Paris se mobilise

Le Barreau de Paris, l’Union Internationale des avocats, la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats, Ace-Avocats, ensemble, le Syndicat des Avocats de France et Femmes et Droit se joignent au rassemblement organisé par « Ensemble contre la peine de mort » et les collectifs « Iran Justice », « Femme Azadi », « Avocats ZZA », « Azadi4iran », «Actions for Iran», «Neda d’Iran», « Soutien à la lutte du peuple iranien », avec le soutien logistique de l’association Homa, le samedi 17 décembre à 15h, Place de la Bastille. Ils manifesteront en robe, afin de demander l’arrêt immédiat des exécutions perpétrées par le régime iranien.

En l'espèce, depuis le 8 décembre, par deux fois, des manifestants ont été exécutés en Iran à la suite de procès expéditifs et inéquitables.

Le barreau de Paris craint que le rythme des exécutions s’accélère et a appelé à se mobiliser pour que la peine de mort ne soit pas utilisée comme une arme de répression à l’encontre de celles et ceux qui demandent la fin des lois et politiques discriminatoires en Iran au travers d’une résolution. Cette résolution portée par le barreau de Paris et le Conseil National des barreaux a d’ores et déjà été signée par 17 barreaux. Le barreau de Paris insiste sur la nécessité d'une action forte et coordonnée de la société civile, des gouvernements et des organisations internationales afin de dissuader la République islamique d'exécuter des manifestants.