Pedro Pais de Almeida, nouveau président de l'UIA

Le nouveau président a notamment placé son mandat sous le signe de la lutte contre l'esclavage moderne.

Pour Pedro Pais de Almeida : « le rôle des avocats sur cette question peut être multiple. De campagnes de sensibilisation contre l'esclavage jusqu'aux conseils juridiques aux victimes et la poursuite des trafiquants, ainsi que le lobbying, il convient d'augmenter les mesures de protection juridique des victimes, y compris afin qu'elles reçoivent des compensations de la part des États qui ferment les yeux sur les pratiques qui ont cours sur leur territoire ».

Les dernières estimations de l'Organisation internationale du travail – Global Estimates of Modern Slavery – indiquent qu'en 2016, près de 40,3 millions de personnes sont victimes d'esclavage moderne, répartis comme suit : 24,9 millions de personnes sont sujets au travail forcé et 15,4 millions de personnes vivent au sein d'unions forcées non consenties.

« Dans un monde dit civilisé, ces pratiques ne devraient plus avoir de place. Je m'y engage professionnellement depuis plusieurs années et souhaite que l'UIA en fasse également un combat », a ajouté Pedro Pais de Almeida.

A travers l'UIA- IROL (Institute for the Rule of Law), plusieurs actions au cours du présent mandat devraient donc être axées vers la défense des victimes de l'esclavage moderne et le respect de l'État de droit.

Avant de devenir président de l'UIA, Pedro Pais de Almeida était déjà fortement investi dans l'association dont il est membre depuis 1995. Il y a occupé différents postes : vice-président de la commission des investissements étrangers de 2004 à 2006, puis président de cette même commission de 2006 à 2011, représentant de l'UIA à l'International Legal Assistance Consortium (ILAC) depuis 2009, directeur des commissions de 2010 à 2011 et vice-président de l'UIA en 2015, date à laquelle il a été désigné pour prendre la présidence à Toronto. Il est spécialisé en droit commercial, droit des sociétés (fusions et acquisitions) et droit fiscal.