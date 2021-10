PE : le fonds de solidarité accessible à 50 % de perte de chiffre d'affaires en avril

La condition pour en bénéficier sera abaissée « à 50 % de perte de chiffre d'affaires au mois d'avril pour couvrir un nombre encore plus important de personnes », a déclaré Bruno Le Maire. Ce fonds a été mis en place pour aider les très petites entreprises et indépendants dont l'activité s'est soit arrêtée, soit est durement affectée

par la crise économique liée au coronavirus. « Les restaurants, les théâtres, les cafés, les cinémas, tout ceux-là, c'est forfaitaire, 1 500 euros quand leur activité est fermée, ils peuvent le toucher », a détaillé le ministre.

Lorsque l'activité n'est pas complètement arrêtée, la perte de chiffre d'affaires est compensée sur la base de celui réalisé le même mois de l'année dernière, et jusqu'à 1 500 euros. Bruno Le Maire s'est également dit prêt à « aller au-delà » des 2 000 euros actuellement accordés au cas par cas aux petites entreprises menacées de faillite. « Je suis prêt dans le réexamen que nous ferons de ce fonds de solidarité au début du mois d'avril, avec les organisations professionnelles, avec les régions, à aller au-delà de ces 2 000 euros », a déclaré M. Le Maire.

« Nous savons que 2 000 euros, même ajoutés aux 1 500 euros, ça peut être un peu court pour quelques commerces, quelques indépendants qui ont des salariés, qui ont des charges peut-être plus importantes et qui seraient menacés de faillite", a-t-il reconnu. « Le fonds de solidarité sera maintenu tant que durera l'état d'urgence sanitaire », a enfin assuré le ministre.