PDGB se positionne en concurrence avec l'arrivée de Virginie Coursiere-Pluntz

« L'arrivée de Virginie Coursière-Pluntz vient compléter notre offre pluridisciplinaire. C'est important pour nous de proposer une offre solide en droit de la concurrence, distribution et droit européen pour nos clients français et internationaux. Cela renforce notre accompagnement en matière de transactions déjà très étoffé avec près de 15 avocats en Corporate et en fiscalité. L'expérience de Virginie, son expertise pointue et sa volonté d'apporter des solutions sur-mesure à ses clients correspondent parfaitement à la signature PDGB. Nous nous réjouissons de sa venue », explique Xavier Hugon, managing partner du cabinet PDGB.