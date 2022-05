PDGB poursuit sa transformation et fait évoluer sa gouvernance

Philippe Julien est engagé depuis bientôt 20 ans chez PDGB. « Sa connaissance du marché et sa vision ambitieuse pour le cabinet font de lui un co-gérant idéal. C’est une chance de pouvoir transmettre progressivement les rênes du cabinet à une personne dont je partage les valeurs de respect, d’éthique et de confiance. Cette nouvelle étape pour le cabinet est le témoignage d’une volonté de renforcer notre place comme acteur majeur du secteur capable de s’adapter aux évolutions du marché. », explique Xavier Hugon.

« Le cabinet PDGB a réussi à passer le cap du départ de ses fondateurs, qui ont été nos mentors. C’est une fierté pour nous d’avoir réussi à reprendre le flambeau et de voir que le cabinet a pu évoluer au fil des ans pour s’adapter aux exigences nouvelles du marché et de nos clients, tout en gardant son ADN. PDGB est un cabinet de croissance mais c'est d'abord et avant tout une structure humaine et responsable, engagée envers ses clients, collaborateurs et partenaires. Je me réjouis de pouvoir poursuivre, dans cet esprit, l’aventure entrepreneuriale qu’est PDGB, aux côtés de tous les associés, collaborateurs et salariés du cabinet. », ajoute Philippe Julien.

Philippe Julien exerce en contentieux économique et financier. Il assiste régulièrement des groupes d’investisseurs et actionnaires dans le cadre de procédures indemnitaires. Philippe est également un praticien régulier des baux commerciaux et de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises.

L’activité du cabinet PDGB est en croissance grâce à l’engagement sans faille de ses 45 avocats, associés, counsels et collaborateurs autour de leurs clients.