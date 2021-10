PDGB ouvre un département Droit public des affaires et Droit de l'environnement

Les deux associés du cabinet PDGB,accompagnent leurs clients publics – collectivités, institutions publiques ou établissements publics – et privés – entreprises, établissements financiers et fonds d'investissement – français ou étrangers, dans l'ensemble de leurs problématiques de droit public et de droit de l'environnement, en conseil comme en contentieux. Ils traitent en particulier l'ensemble des questions touchant les contrats publics (marchés, délégations de service public, partenariats, contrats domaniaux, etc.), le financement de projets d'initiative publique, les règles de concurrence applicables aux activités publiques, ainsi que le droit financier public.

En matière environnementale, ils assistent et représentent leurs clients auprès des autorités de contrôle et des juridictions administratives et judiciaires, ainsi que dans le cadre des opérations d'acquisition ou de restructuration.

Forts de leurs expériences, ils interviennent dans de nombreux secteurs d'activités, notamment les transports, les énergies, la santé, les télécommunications, l'agro-alimentaire ou encore la défense et d'une manière générale dans l'ensemble des activités régulées.

Experts reconnus dans leurs domaines, les deux associés participent régulièrement à des groupes de travail chargés d'élaborer des textes législatifs et réglementaires.

Ayant commencé sa carrière à la Cour des comptes, Laurent Deruy exerçait depuis 1990 au sein du département Droit public du cabinet Gide Loyrette Nouel. Il intervient plus particulièrement en matière de commande publique, de PPP et de contentieux devant les juridictions financières. Laurent a développé une expertise reconnue en droit de l'environnement industriel, avec une activité contentieuse importante, devant les juridictions administratives et judiciaires, y compris pénales.

Jean-Dominique Bloch a notamment été en charge des départements Droit public des cabinets August & Debouzy et Bird & Bird. Il intervient notamment dans le cadre de montages complexes et de droit des collectivités territoriales. Il a également développé un savoir-faire particulier dans le domaine du financement de projets publics et d'aides d'Etat.

Les associés commentent : « Nous sommes ravis de créer ensemble le département Droit public et Droit de l'environnement de PDGB : nous partageons la même vision du droit public des affaires et avons hâte de travailler avec les autres départements du cabinet. Nous nous attacherons en particulier à créer les conditions d'une activité spécialisée par secteur d'activité, afin d'accompagner au plus près nos clients sur la base d'une compréhension technique et économique spécifique de leurs secteurs ».

Xavier Hugon, managing partner de PDGB, conclut: « Nous nous félicitons d'accueillir des associés d'une telle qualité. Avec la création d'un département Droit public, PDGB marque une nouvelle étape dans son développement pour devenir un cabinet résolument pluridisciplinaire, offrant à ses clients une expertise transversale et complète, en droit privé et en droit public ».

Le cabinet PDGB, qui a fêté ses 30 ans l'an dernier, compte désormais 22 associés et 27 collaborateurs.