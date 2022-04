PDGB nomme trois counsels

Fort de plus de 35 ans d’expérience, PDGB s’inscrit dans une dynamique d’évolution permanente au service d’un conseil durable.

« Depuis sa création en 1985, PDGB a su établir avec ses clients une relation d’avocats-partenaires solides et agiles pour leur proposer un accompagnement en phase avec leurs enjeux sociétaux et économiques. Dans cette optique ambitieuse, nous nous attachons à reconnaître les compétences, la fidélité et l’implication de nos collaborateurs auprès de nos clients et au sein du cabinet. C’est pourquoi nous nous réjouissons de la promotion de Héléna, Charlotte et Arnaud en tant que counsels », déclare Xavier Hugon, managing partner de PDGB.

Héléna Clet représente des sociétés françaises et étrangères dans le cadre de contentieux civils et commerciaux, notamment en matière contractuelle, délictuelle, de responsabilité du fait des produits et de risques industriels. Elle les assiste également dans la gestion de leurs risques et les accompagne dans la phase pré-contentieuse.

Arnaud Giroire intervient auprès de ses clients, des PME/ETI et leurs dirigeants, pour traiter leurs problématiques en fiscalité des entreprises, des restructurations et transactions en fiscalité personnelle et patrimoniale. Il les assiste en tant que conseil, mais également lors de contrôles et contentieux fiscaux.

Charlotte Véniard apporte son expertise en matière de fiscalité à un large éventail de clients, des entreprises individuelles aux multinationales. Elle les assiste dans le cadre de leurs activités courantes, de contrôles et contentieux fiscaux ou d’opérations plus exceptionnelles, notamment de restructuration. S’appuyant sur le réseau international Terralex, elle les conseille également dans la gestion de la fiscalité relative à leurs opérations internationales ou flux transfrontaliers.

« Nous partageons avec conviction les valeurs essentielles de PDGB et sommes honorés de la confiance que ce cabinet pluridisciplinaire, fortement implanté à l’international grâce au réseau Terralex, nous accorde. La perspective d’évoluer professionnellement dans un cadre entrepreneurial et humain exigeant est une opportunité rare », ajoutent Arnaud Giroire, Héléna Clet et Charlotte Véniard.

BIOGRAPHIES

Héléna Clet (38 ans) est titulaire d’une double licence en droit français et droit anglo-américain de l’Université de Cergy-Pontoise (2004) et du Master 2 Droit des affaires et fiscalité de l’Université Paris II Panthéon-Assas (2007). Elle a rejoint le barreau en 2009 avant de débuter sa carrière chez Reed Smith la même année. Elle a intégré PDGB en 2019. Héléna est marraine depuis 2018 de l’association Chemins d’Avenirs qui contribue à révéler le potentiel des jeunes de la France périphérique et avocate bénévole pour l’association Initiadroit depuis 2019. Elle dispense, par ailleurs, des consultations juridiques gratuites à destination des TPE/PME en partenariat avec le Barreau et la Ville de Paris.

Arnaud Giroire (35 ans) est titulaire d’une licence en droit privé de l’Université de Poitiers (2007) et du Master 2 Droit des Affaires de l’Université de Poitiers (2009). Avocat au sein de la direction internationale de FIDAL de 2011 à 2013, il a rejoint PDGB en 2013.

Charlotte Véniard (38 ans), titulaire du Master 2 de Droit fiscal des Affaires (2007) de l’Université de Rennes, a débuté sa carrière comme juriste fiscaliste. En tant qu’avocate, elle a exercé 8 ans au sein de l’équipe Global Business Tax du cabinet TAJ/Deloitte Société d’Avocats et a été détachée quelques mois à Hong Kong. En 2021, elle a rejoint PDGB. Charlotte est par ailleurs membre de l’Association Française des Femmes Fiscalistes (A3F) et dispense des cours en Master à HEAD (Hautes Etudes Appliquées au Droit) et en DJCE.