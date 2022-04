Ulysse est un des acteurs importants au niveau national du transport de personnes à mobilité réduite.

L’équipe de PDGB qui a conseillé Ulysse était composée pour les aspects juridiques et fiscaux de Roy Arakelian et Thierry Jestin, avocats associés et de Raphaël Sarfati et Guillaume Maître, avocats collaborateurs.

Elle était accompagnée de l’équipe de NFINANCE pour les aspects M&A composée de Maxime Dugast et Guy Cohen.