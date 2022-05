PDGB accompagne Yves Ravot, associé historique du groupe Eurowinch

Le groupe Eurowinch est un groupe industriel de fabrication de matériels de manutention et d’accessoires pour équipements industriels et véhicules dont le CA consolidé 2021 se situe autour de 16M€.

Son activité est organisée autour de 3 marques figurant chacune parmi les leaders sur leurs niches respectives :

Groupe Starter, spécialisée dans l’ingénierie et la fabrication de systèmes de manutention autour de treuils

Equip’men, spécialisée dans les systèmes de dépannage routier

Outback Import, qui commercialise des équipements spécialisés pour véhicules tout terrain

A l’issue d’une vingtaine d’années à la tête du groupe, Yves Ravot, Président et principal actionnaire a souhaité initier la transmission progressive de son groupe via une transfert partiel de ses titres au profit de ses deux principaux managers - Sylvain Eugene et Guillaume Duvivier -, et d’IRDI Capital Investissement, qui entre au capital via un investissement minoritaire à travers ses fonds IRDI SORIDEC et IRDI B.

PDGB, qui accompagne le Groupe Eurowinch depuis plus de 20 ans, a conseillé Yves Ravot dans le cadre de son réinvestissement dans Groupe Starter (nouvelle holding du groupe Eurowinch).

Pour cette opération, les équipes PDGB étaient composées de :