PayFit et Pennylane améliorent la gestion comptable des entreprises

Facturer des clients, s’occuper des achats, gérer la production comptable… La gestion financière et comptable peut faire perdre un temps considérable aux entreprises. C’est pourquoi PayFit, logiciel de gestion de la paie et de ressources humaines, et Pennylane, plateforme de production pour les experts-comptables et outil de gestion financière pour leurs clients, s’allient aujourd'hui. L’objectif ? Gagner du temps, en automatisant le transfert des écritures du journal de paie vers les écritures comptables.

Une nouvelle fonctionnalité pour faire gagner du temps aux entreprises et à leurs experts-comptables.

La plateforme Pennylane centralise en temps réel tous les flux financiers des entreprises et fluidifie ainsi la collaboration entre les dirigeants et leurs experts-comptables. Ces derniers gagnent ainsi du temps et peuvent se consacrer davantage sur leur rôle de conseil. Pour enrichir leur solution, PayFit et Pennylane ont travaillé sur une intégration commune (par API), pour centraliser l’ensemble des éléments comptables au même endroit. Côté PayFit, cette intégration a pour but d’améliorer l’expérience de ses clients lors de l’utilisation du module de comptabilité. Par ailleurs, ce partenariat permet à PayFit de collaborer avec les cabinets d'experts-comptables ayant une appétence pour le digital en simplifiant la gestion de leur portefeuille clients. Du côté de Pennylane, cette intégration automatise les imports, garantit la fiabilité et la sécurité de la donnée, et vient supprimer le retraitement manuel de la donnée. Un gain de temps considérable pour les dirigeants utilisateurs de la solution PayFit et leurs cabinets comptables.

Les avantages de ces fonctionnalités

Cette nouvelle offre répond à une demande croissante des clients communs de PayFit et de Pennylane pour fluidifier toujours plus la gestion de leur entreprise, simplifier et automatiser leur gestion comptable. Depuis septembre 2022, les clients de PayFit ayant Pennylane comme logiciel de facturation et comptabilité peuvent alors gagner du temps de retraitement et d’envoi des fichiers d’exports, mais aussi réduire tout risque d’erreurs lié aux imports ou retraitements manuels. Le tout de manière plus fiable et sécurisée lors du transfert des données, et ce gratuitement.