PAW2021 : lancement imminent de la 5e édition de la Paris Arbitration Week

Pour cette 5e édition, plus de 70 conférences et tables-rondes seront proposées aux participants, qui pourront profiter de la présence plus d'une cinquantaine de partenaires, qu'ils soient des institutions, des universités, des associations ou bien des cabinets d'avocats, des experts financiers et des cabinets de conseil. Afin de s'adapter aux exigences sanitaires, la PAW se déroulera en présentiel, à Paris, et en digital, avec une retransmission des webinaires afin de permettre à tous les professionnels de l'arbitrage qui le souhaitent d'y participer. Les évènements seront, pour la plupart, partagés sur la chaîne Youtube de la Paris Arbitration Week ou sur les sites internet de ses partenaires. si nombre de ces derniers ont renouvelé leur participation pour cette nouvelle édition, de nouveaux acteurs ont rejoint la PAW à cette occasion.

Programme

En ouverture de cet évènement, le lundi 20 septembre, le comité d'organisation recevra Eduardo Silva Romero, co-chair de la pratique arbitrage international de Dechert, au niveau mondial, sur le thème « Challenging the Premises of Diversity ». La programmation complète de la PAW2021 est disponible à l'adresse https://parisarbitrationweek.com/calendar/.

« Nous sommes particulièrement heureux de l'engouement de nos partenaires pour cette nouvelle édition. La richesse du programme et la qualité des intervenants sur les différents panels sont au rendez-vous. Nous remercions chaleureusement les co-organisateurs et les partenaires de nous permettre de proposer un agenda aussi ambitieux », souligne, Yasmin Mohammad, présidente de l'association Paris Arbitration Week.

Durant cette semaine, de nombreuses thématiques seront abordées, couvrant ainsi l'ensemble des grands enjeux de l'arbitrage international : problématiques géographiques (la Chine, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, l'Afrique, le Brésil, l'Amérique latine…), ou liées à des secteurs d'activités spécifiques tels que la construction, l'énergie (l'hydrogène en particulier), défis posés par la technologie dans la conduite des procédures arbitrales, l'arbitrage comme solution aux litiges commerciaux impliquant une atteinte aux droits de l'homme, exécution et annulation des sentences arbitrales etc.