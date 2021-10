Pauline Véron lance l'opération « 1 000 parrains pour 1 000 emplois »

Avec cette initiative, Paris et l’ANDRH Ile-de-France lancent une large campagne de recrutement auprès des entreprises parisiennes afin que 1 000 parrains et marraines accompagnent 1 000 filleuls en recherche d’un emploi. Comme le souligne Pauline Véro, « L’enjeu est d’ouvrir les portes de l’entreprise aux chercheurs d’emploi. Ces derniers en ont besoin pour garder les codes et travailler leur projet professionnel. Ils sont les compétences dont les entreprises auront besoin demain. Ne les gâchons pas. ». Ce parrainage pourra revêtir plusieurs formes : un parrainage régulier (rendez-vous réguliers), un parrainage ponctuel (rencontres métiers, visites d’entreprises…), ou un parrainage immersion (des stages pratiques de courte durée).