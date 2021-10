Pauline Larroque, nouvelle recrue de CMS Francis Lefebvre Avocats

Pauline Larroque permet au cabinet Francis Lefebvre de développer son offre de services, notamment dans le domaine des instruments financiers à terme (produits dérivés), pensions livrées, prêt et emprunt de titres et dans toutes les conventions-cadres et confirmations ayant vocation à documenter ces transactions (ISDA, FBF, GMRA, GMSLA, etc.), ainsi que le collatéral (CSA, ARG).

Son intégration répond à une demande croissante en matière de produits dérivés et de contrats de marchés, notamment avec la publication par l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA) en juillet 2018 du nouveau contrat-cadre ISDA de droit français.

Ce renforcement s'inscrit dans le développement constant de l'équipe, déjà reconnue sur cette matière très spécialisée dans les guides professionnels, et plus généralement du CMS qui compte aujourd'hui plus de 40 avocats dans le domaine des produits dérivés à travers ses différents bureaux dans le monde.

Avant de rejoindre CMS Francis Lefebvre Avocats, Pauline Larroque a acquis une expérience de plus de quinze ans en matière de produits dérivés en salle de marchés puis en cabinet, notamment chez Lehman Brothers, Nomura, Amundi, Linklaters et Hogan Lovells.