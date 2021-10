Paul Hastings accueille Laurent Martinet et son équipe

Paul Hastings (Europe) LLP vient d’annoncer l’arrivée de Laurent Martinet, spécialiste des contentieux commerciaux complexes, en qualité d’associé au sein de l’équipe Contentieux, accompagné de Vincent Rouer (of Counsel) Hélène Lenoury (collaboratrice senior), Lucie Bocquillon et Vincent Parot (collaborateurs). Leur arrivée s'inscrit dans le cadre de la forte croissance du département contentieux au niveau global ainsi que de la plate-forme européenne de Paul Hastings, notamment à la suite de l'arrivée récente d'Alex Leitch, associé, spécialiste des contentieux complexes à Londres.

L’arrivée de Laurent Martinet et de son équipe répond aux besoins de nos clients de disposer d’une équipe contentieuse de premier plan capable d’intervenir en aval et en amont de leurs opérations transactionnelles. Ce recrutement s’inscrit dans la dynamique de croissance poursuivie par le bureau parisien qui a vu l’arrivée dans les dix-huit derniers mois de 6 nouveaux associés, dont Guilhem Bremond et ses équipes pour y développer la pratique Restructuring ainsi qu’Arthur de Baudry d’Asson et ses équipes pour y développer la pratique large cap en Private Equity.

Pour Olivier Vermeulen, Office Chair du bureau de Paris : « Nous sommes heureux d’accueillir Laurent Martinet, figure bien connue du monde judiciaire. Reconnu pour son expertise en matière de contentieux commercial complexe et réglementaire, son arrivée répond à notre volonté de poursuivre le développement de notre pratique contentieuse au niveau local et international.

« La renommée de Paul Hastings dans le traitement de certains des litiges les plus complexes à Paris et dans le monde entier nous distingue des autres cabinets mondiaux », ajoute Laurent. Martinet. « Je suis ravi de rejoindre une équipe dynamique et tournée vers l'avenir pour développer la pratique Contentieux de Paul Hastings au niveau global. ».

Laurent Martinet est spécialiste des contentieux commerciaux complexes, conseille de grands groupes français et étrangers intervenant dans le secteur de la chimie, de l’énergie, des nouvelles technologies, de l’automobile et la banque/finance. Il dispose d’une solide expérience dans le cadre de dossiers multijuridictionnels. Son expertise se concentre notamment sur la responsabilité du fait des produits, les contentieux réglementaires dans le domaine de l’énergie, les problématiques liées aux opérations de vente et de distribution, les conflits entre actionnaires, la responsabilité des dirigeants.

Laurent Martinet est reconnu comme l’un des avocats « leaders » en contentieux en France par Best Lawyers 2022. Il est recommandé par Chambers Global et Chambers Europe 2021, ainsi que par The Legal 500 EMEA 2021 en contentieux commercial.