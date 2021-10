Patrimoine et citoyenneté à l'honneur

Studio Harcourt Studio Harcourt

Studio Harcourt ouvre les portes de son nouvel hôtel particulier du 16e arrondissement et vous propose de voyager au cœur de son univers photographique, son histoire et son savoir-faire. Créé en 1934 par Cosette Harcourt, le studio puise son inspiration dans le cinéma noir et blanc et devient rapidement le passage obligé du Tout-Paris. Renommé pour ses portraits de vedettes de cinéma, Studio Harcourt accueille depuis plus de 80 ans personnalités publiques et anonymes pour vivre l'expérience unique de la prise de vue en lumière continue. Labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant, le studio vous réserve l'accès à ses plateaux photos, salons de maquillage, espace d'exposition…

> dimanche 18 septembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 16 h. 6, rue de Lota Paris, (16e ardt).

Grands Moulins de Paris

Comment l'université Paris Diderot s'est-elle implantée sur le site Paris Rive Gauche ? Comment les Grands Moulins ont-ils été transformés en bibliothèque universitaire ?

Les anciens Grands Moulins de Paris, construits entre 1917 et 1921 par Georges Wybo, ont été transformés en bâtiment universitaire par le cabinet de Rudy Ricciotti en 2006. La Bibliothèque des Grands Moulins, qui occupe aujourd'hui une grande partie du bâtiment, a ouvert au public en 2007. Au cours de la réhabilitation, l'architecture industrielle a été préservée et mise en valeur. l'Université Paris-Diderot propose des visites guidées de la bibliothèque et du campus

> Samedi 17 septembre de 10 h à 17 h 30. 59 quai Panhard-et-Levassor, (13e ardt).

Circuit : « Le Corbusier : cinq œuvres majeures » Circuit : « Le Corbusier : cinq œuvres majeures »

Le Corbusier a construit des œuvres comme l'immeuble Molitor, aujourd'hui inscrit au patrimoine de l'Humanité. Cette promenade invite à la découverte de ce patrimoine afin de comprendre l'enjeu de cette reconnaissance internationale exceptionnelle.

> dimanche 18 septembre de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 15 h 30. Rendez-vous devant l'immeuble Molitor - 23 rue de la Tourelle, Boulogne-Billancourt.

Crayères des Montquartiers

Exploitées à partir de 1820 pour en extraire la craie qui servira à la fabrication de la chaux et du « blanc de Meudon », les Crayères des Montquartiers s'étagent sur plusieurs niveaux, en d'impressionnantes galeries voûtées. On y cultive les champignons avant qu'elles deviennent l'espace de stockage des fûts de la plus grande brasserie de la région parisienne.

> Visite libre : samedi et dimanche, de 11 à 15 h. Visite commentée : samedi et dimanche, de 11 à 12 h. 5, chemin des Montquartiers – Accès par le 141 avenue de Verdun, Issy-les-Moulineaux.

Musée Gaumont

​Ce musée, d'ordinaire privé, conserve et restaure les collections cinématographiques de la société Gaumont. Visite commentée et projection au programme.

> Inscription sur www.gaumont-le-musee.fr

Visite commentée suivie d'une projection le samedi 17 septembre : toutes les heures à partir de 11 h jusqu'à 17 h et le dimanche 18 septembre : toutes les heures de 11 h jusqu'à 17 h.

13 rue du Midi, Neuilly-sur-Seine.

La Ruche, premier HLM de France réhabilité La Ruche, premier HLM de France réhabilité

Premier Habitat bon marché (HBM), ancêtre du HLM en France, la Ruche, construite en 1893 au cœur de Saint-Denis La Plaine, fait peau neuve. Cet ensemble d'habitats collectifs et de pavillons de 66 logements sera inauguré samedi 17 septembre.

Didier Paillard, maire de Saint-Denis et vice-président de Plaine Commune, Patrick Kamoun, historien, Jacques Wolfrom, président du Comité exécutif du groupe Arcade, Denis Bonnetin, directeur général d'Antin Résidences, filiale du groupe Arcade et de nombreuses personnalités inaugureront la réhabilitation du premier HLM de France.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine sur le thème du « Patrimoine et de la citoyenneté », ce site historique, pionnier en France du logement social, sera pour la première fois exceptionnellement ouvert au public. Il sera le point de départ de deux déambulations organisées par l'association Mémoire vivante de La Plaine au cœur d'une des plus grandes zones industrielles d'Europe du début du XXe siècle, dans un paysage social, économique et environnemental en pleine transformation.

Un débat autour du logement social toujours d'actualité

Le programme des travaux a été défini par Antin Résidences en concertation avec les locataires, la ville et l'architecte des bâtiments de France autour de plusieurs thèmes : la réhabilitation énergétique, l'amélioration du confort et l'embellissement. Les loyers modestes sont maintenus. Pendant le chantier, un dispositif d'accompagnement a facilité le relais d'information et le bien-être des familles. La Ruche retrouve son apparence d'origine, une façade « béton gris Coignet » (industriel français, pionnier du béton armé, à Saint-Denis) et des volets en bois de couleur blanche, dessinés et fabriqués d'après les visuels de l'époque.

Selon Patrick Kamoun, historien, spécialiste de l'histoire du logement social et de la vie quotidienne aux XIXe et XXe siècles « la Ruche illustre la controverse entre le logement collectif et le pavillon individuel, symbole d'une intégration réussie de la classe ouvrière. Elle fait écho aux thématiques anciennes toujours d'actualité de l'accès au logement, de la diversité, du cadre de vie et du lien social. L'histoire permet de mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui et futurs, notamment en regard des projets du Grand Paris.

Autrement dit, comment dans un contexte de mutation économique et sociale, le logement peut-il répondre à la question de l'intégration et de l'enracinement de nouveaux habitants ? »

> Samedi 17 de 14 h à 15 h 30, de 16 h 30 à 18 h. 5 rue Paul-Lafargue, La Plaine Saint-Denis.

Un patrimoine historique du logement social À la fin du XIXe siècle, les implantations industrielles sont de plus en plus nombreuses à Paris et tout particulièrement dans les grands espaces de Saint-Denis La Plaine. Ce phénomène entraîne une forte augmentation de la population et d'importants besoins en logement. C'est dans ce contexte que naît la construction du premier ensemble ouvrier, juste avant la loi Siegfried (1894) qui va amorcer le logement social. La Ruche est un modèle d'habitat expérimental mixte constitué de 45 appartements et de 21 pavillons locatifs. Le projet prévoyait initialement que les pavillons soient à terme accessibles à la propriété. Cette cité-jardin née d'un concours lancé en 1889 par la Société française des Habitations bon marché dirigée par Jules Siegfried et Georges Picot est l'œuvre de Georges Guyon.

Centenaire du port de Bonneuil-sur-Marne Centenaire du port de Bonneuil-sur-Marne

Le port de Bonneuil-sur-Marne propose aux Franciliens et aux promeneurs de s'évader le temps d'un après-midi festif, ludique et convivial sur les bords de Marne. Le port fêtera ses 100 ans le samedi 17 septembre de 14 à 21h, pendant le week-end des journées du patrimoine. L'occasion de découvrir un riche patrimoine industriel. Situé à 8 km de Paris, c'est le deuxième port fluvial d'Île-de-France avec ses 186 hectares et plus de 150 entreprises implantées sur place.

La remise des prix d'un grand concours de pêche aura lieu en ouverture de cet après-midi d'anniversaire. Un regard historique sera proposé avec une exposition de photos organisée par l'association Bonneuil en mémoires. En outre, un livre sur le centenaire du port est édité à cette occasion. L'auteur sera présent pour dédicacer l'ouvrage.

Plusieurs associations partenaires de l'événement proposeront de nombreuses animations : découverte de la batellerie, atelier de nœuds marins, visite de bateaux, vélo, démonstration d'hélitreuillage de containers, découverte des oiseaux du port par le biais d'une exposition de photos et d'ateliers, balades nature commentées sur les berges : dégustations, anecdotes, découverte de la faune et de la flore, croisières historiques et environnementales à la découverte des secrets du port.

> samedi 17 septembre de 14 h à 21 h 30. 5 route de Stains, Bonneuil-sur-Marne.

Escape Game « L'enquête du M »

​Escape Game ou 120 minutes pour résoudre une énigme dans un lieu unique et incroyable ! Sortez vos loupes, vos boussoles et votre matière grise pour la 6e édition de l'Enquête du M, dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

> Val-de-Marne, les 17 et 18 septembre. Cinq sessions de jeu par jour : 9 h – 11 h – 13 h -15 h -17 h. Jeu gratuit à partir de 10 ans – Jeu non accessible aux personnes à mobilité réduite. Nombre de joueurs recommandé par équipe : de 3 à 10 personnes – Possibilité de constituer des équipes sur place.

Inscription sur billetterie.weezevent.com