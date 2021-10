Patrick Ollier salue l'adoption à l'unanimité du budget de la Métropole du Grand Paris pour 2021

Philippe Laurent, vice-président délégué aux Finances et à l'Information Citoyenne, Alexandra Cordebard, conseillère métropolitaine déléguée au Budget et Gilles Carrez, président de la commission Finances ont présenté, le 7 avril dernier, le budget 2021 qui a été adopté à l'unanimité par le Conseil métropolitain. Ce budget traduit les ambitions et la mise en œuvre du plan métropolitain de relance approuvé le 15 mai 2020 afin de répondre aux attentes et défis de la crise sanitaire, économique et sociale.

Adoption unanime d'une convention de partenariat entre l'IDF et la MGP

Patrick Ollier, Éric Cesari, vice-président délégué à la Stratégie et aux Partenariats institutionnels et Daniel-Georges Courtois, conseiller métropolitain délégué aux Coopérations et aux Relations Territoriales, ont présenté une convention entre la Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris, qui a été également approuvée à l'unanimité.

Elle constitue le socle de base des actions qui, en complémentarité, seront portées dans les domaines suivants : logement, transports, développement économique, environnement, aménagement et culture. Cette convention a été adoptée le 1er avril dernier par la Commission permanente de la Région.

« Je me réjouis que la Région ait accepté cette convention, je pense que c'est un grand tournant positif dans le cadre de nos relations. Ainsi, nous faisons la démonstration que nous sommes tous unis pour aller dans le sens de l'intérêt de nos populations. En faisant converger nos efforts, nous aurons plus de moyens financiers à globaliser pour aider les projets d'intérêt métropolitain », a déclaré Patrick Ollier.

Autres délibérations adoptées à l'unanimité

Le Conseil a approuvé d'autres délibérations, adoptées à l'unanimité, concernant notamment la Santé, avec la construction d'une stratégie métropolitaine en matière de santé, le Numérique, via le lancement du nouveau programme « Innover dans la ville », la Transition écologique, en votant le financement des études acoustiques en phase d'émergence, mais aussi concernant l'Aménagement par le vote du financement du cheminement cyclable d'Ablon-sur-Seine.

Plan vélo métropolitain : consultation lancée auprès des maires

A l'occasion de ce Conseil, le Président Ollier a fait une communication, en lien avec Jean-Pierre Barnaud, vice-président délégué aux Mobilités et circulations douces et à Jacques Baudrier, conseiller métropolitain délégué au Déploiement des pistes cyclables, sur le Plan vélo métropolitain. Il s'agit d'un élément majeur du Plan de relance métropolitain bénéficiant d'une enveloppe de 10 millions d'euros par an et réalisant la jonction de tous les plans vélo coexistant tout en permettant d'identifier les continuités cyclables à prioriser.

Les travaux ont permis d'identifier une proposition de réseau métropolitain composé notamment de huit axes vélos structurants. Ce projet de schéma pourra être complété, notamment, pas des opérations structurantes de franchissement et de connexion de réseaux de mobilité douce.

« Pour lancer ce Plan vélo, la concertation des Maires est nécessaire. Une phase de consultation va s'engager dans les prochains mois pour recueillir l'avis des communes traversées par un projet d'itinéraire de telle sorte que l'on puisse réunir, à l'issue, une Assemblée des Maires qui validera éventuellement ce Plan vélo avant de le soumettre à l'approbation de notre Conseil métropolitain », a déclaré Patrick Ollier.