Patrick Ollier présente le deuxième livre Inventons la Métropole du Grand Paris

« Chers amis, aujourd'hui nous montons une marche de plus. La métropole qui existe depuis trois ans et demi, longtemps décriée par des détracteurs qui ont toujours peur, réaction très française, de perdre du pouvoir et qui réagissent de façon un peu épidermique, bien souvent passionnelle, fait l'objet de nombreux soutiens. Il y a trois ans, personne n'aurait pu imaginer qu'une toute petite équipe comme la nôtre réussirait en si peu de temps à réaliser ce que représentent ces deux livres l'un sur l'autre. Jamais en Europe un concours aussi important d'urbanisme et d'architecture n'avait été lancé. Jamais personne n'avait eu le courage de se lancer dans cette aventure car, pour s'engager dans pareille aventure, il faut être certain d'arriver au bout. Je remercie infiniment nos partenaires, tous ceux qui au départ étaient inquiets mais qui m'ont quand même dit : “allez Patrick, on y va” ».

Une Métropole et un concours qui rendent visibles des territoires

« La Métropole n'a pas de mérite particulier si ce n'est d'être là et d'incarner un périmètre que tout un chacun peut identifier, ce qui n'était pas le cas avant. Les maires me disent que depuis que la Métropole existe et qu'elle a un périmètre identifié, l'ensemble des acteurs de la vie économique du pays comprennent que c'est un territoire un et indivisible et que cette globalité que le territoire incarne permet de cerner les projets. Certains me disent que sans la Métropole et sans le concours, leur ville serait encore inconnue de la plupart des aménageurs qui sont ici. Voilà le grand succès, la grande fierté que l'on peut avoir. Les villes ont vu arriver des aménageurs, des architectes qui ont découvert des territoires exceptionnels. »

Sans mettre un sou…

« Il y a un an, nous sortions le premier bouquin Inventons la Métropole. à l'époque, j'avais demandé aux aménageurs s'ils imaginaient investir d'autres milliards après ceux déjà investis. Leur réponse avait été “Oui, banco”, même si c'était du bout des lèvres pour certains. Nous nous sommes alors engagés dans un deuxième concours. Il a permis à 640 équipes de candidater, ce qui n'est pas rien, pour qu'à la fin, 54 villes détiennent des projets, dont 23 sont présentées dans ce bouquin. C'est plus de 10 milliards investis par le privé, la Métropole n'a pas mis un sou. C'est de la création d'emploi et de valeur ajoutée dont personne ne parle. Nous avons 700 000 m² de bureaux, 3 200 logements sociaux, 14 000 logements en tout, ce qui est considérable. Tout ceci est maintenant lancé : j'ai posé plusieurs premières pierres et je me réjouis de voir ces projets prendre leur envol. Grâce à la mise en place de meet up, de nombreuses start-up ont par ailleurs pu éclore grâce au concours. »

Vers un troisième concour

« Nous sommes bien décidés à poursuivre ce travail. Nous réfléchissons d'ailleurs à un troisième concours qui soit original. Je ne sais pas qui sera à la direction de la Métropole après les Municipales mais il est certain que la Métropole du Grand Paris, aujourd'hui est irréversible car elle est lisible et crédible. A partir de tout ce qui est engagé dans son périmètre, je n'imagine qu'une chose à faire : la renforcer et lui demander de faire toujours plus dans l'intérêt des populations. »