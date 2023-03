Patrick Ollier : « Faire des efforts pour réintégrer l’agriculture en ville »

À lire aussi I « Faire revenir l’agriculture dans la ville »

Affiches Parisiennes : Pourquoi la métropole du Grand Paris est-elle présente au Salon de l’agriculture, alors que sur son territoire, il n’y a pas beaucoup de terres agricoles ?

Patrick Ollier : Parce que la métropole du Grand Paris, qui représente une zone dense de la région parisienne, sept millions d'habitants, 131 villes, est une zone au sein de laquelle nous avons constaté, depuis 30 ans, la disparition de 30 % de terres agricoles et d'espaces verts. Nous ne pouvons pas laisser les choses continuer comme ça. Que la zone dense reste dense, je dis oui. Mais il faut maintenir et recréer un équilibre utile, au confort des habitants, entre la nature et l'urbain. Cette zone dense mérite que l'on fournisse des efforts pour réintégrer l'agriculture en ville. Ce que je dis est très fort et ça fait comprendre la volonté qui est celle de la métropole. Pour tout cela, on s'attaque au problème, évoqué pendant le colloque, de la logistique du dernier kilomètre, de la désimperméabilisation des sols, mais aussi de la non-artificialisation des sols. Il faut faire en sorte que dans notre Schéma de cohérence territoriale, le SCoT, qu'on a voté il y a quelques mois, on puisse avoir la certitude que l'ensemble des 131 mairies vont, avec détermination, s'attaquer à ce problème, parce que c'est le confort de la population qui est en jeu. Avec Stéphane Layani, président du Marché international de Rungis, Christophe Hillairet, président de la Chambre d’agriculture de la région Île-de-France, nous devons avoir des conventions qui nous permettent de trouver ensemble des solutions qui n’ont jusqu’à présent jamais été trouvées.

A. -P. : Comment faire en sorte que les agriculteurs reviennent dans la métropole du Grand Paris ?

P. O. : Ils ne pourront revenir que dans la mesure où il y a de nouvelles créations de terres agricoles. Le problème pour nous, c'est de préserver celles qui existent et d'éviter qu'elles continuent à disparaître. Il faut que les agriculteurs présents sur le territoire soient préservés et maintenues, qu’ils puissent trouver des débouchés et des marchés. Nous devons, avec les agriculteurs du reste de la région parisienne, la Chambre régionale d'agriculture, la région Île-de-France, trouver des conventionnements qui nous permettent de défendre ces agriculteurs. Car pour fournir la restauration collective et pour fournir tous les besoins des 7 millions d'habitants de la métropole, il y a quelques années, il fallait aller à 160 kilomètres autour de la métropole, or aujourd'hui, c'est à 600 kilomètres qu’il faut aller pour chercher de la nourriture. Ce que nous voulons, c'est rapprocher de ces 7 millions d'habitants les sources de production de l'agriculture. Donc prioriser des productions métropolitaines bien sûr, de la région Île-de-France. Avec Valérie Pécresse, Christophe Hillairet et Stéphane Layani de Rungis, nous devons trouver ensemble des moyens de conventionnement qui nous permettent de travailler ensemble à la mise en place de ce système. Ensemble, on pourra gagner, séparément, on ne pourra pas.