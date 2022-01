Patrick Ollier : « En 2022, nous voulons rendre un meilleur service à la population »

En ce début d’année 2022, Patrick Ollier a tenu à remercier l’ensemble des élus et des agents de la Métropole pour leur travail effectué en 2021. Il a également souhaité une très bonne année à l’ensemble des habitants de la Métropole du Grand Paris (MGP). Il a affirmé que les équipes de la MGP se rendront sur le terrain, à la rencontre des habitants, dès que la pandémie sera terminée, afin d’avoir un raisonnement global et pour rendre un meilleur service à la population.

Le président de la métropole du Grand Paris a ensuite rappelé les différents projets en cours pour cette année 2022. « Le premier d’entre eux étant le projet Centres-villes vivants » qui est en place depuis 2018 et qui a déjà soutenu plus de 88 projets dans 28 communes franciliennes pour un total de 9,2 millions d’euros de subventions. Les projets soutenus sont des projets de redynamisation des cœurs de ville. Au terme de ce projet, plus de 70 communes devraient se voir accompagnées par ce projet.

Centre aquatique olympique et plan vélo



Deuxième projet d’ampleur confié à la métropole, celui de la construction du centre aquatique olympique en vue des Jeux de Paris 2024. Cette infrastructure sera la seule enceinte sportive qui perdurera après ces Jeux. Elle sera construite en Seine-Saint-Denis. Enfin, Patrick Ollier a rappelé la mise en place du Fonds d’investissement métropolitain qui a subventionné 882 projets pour une enveloppe totale de 178 millions d’euros investis dans 122 communes depuis sa mise en place en 2016, afin de faciliter la transition énergétique. Dans le même objectif, la Métropole du Grand Paris souhaite développer les mobilités douces à travers son plan Vélib’métropole qui entraîne la construction de 200 km de pistes cyclables et la construction de 1 392 stations Velib’Métropole financées à hauteur de 10 000 euros par station.