Patrick Devedjian, président du conseil d'administration de Paris La Défense

Patrick Devedjian, vient d'en être élu président du conseil d'administration.

Ce nouvel établissement est piloté par un conseil d'administration composé de représentants du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, des villes de Courbevoie, Nanterre, Paris, Puteaux, de la Région Île-de France et de la Métropole du Grand Paris, ainsi que deux personnalités qualifiées, nommées par le ministre de la Cohésion des territoires et le ministre de l'Economie et des Finances.

Comme le précise Patrick Devedjian, « La création d'un établissement public local et le transfert du pilotage aux collectivités locales concernées étaient devenus nécessaires pour maintenir et développer l'attractivité du quartier d'affaires. Paris La Défense disposera de moyens renforcés afin de mettre en œuvre une politique ambitieuse en matière de modernisation des infrastructures et des espaces publics. Le rayonnement de notre territoire est primordial, il est un symbole du dynamisme et de l'attractivité de la France. »