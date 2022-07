Passez l’été au Jardin du Luxembourg

Au sein de l’Orangerie du Jardin, juste à côté du Sénat, trois artistes sont déjà exposés, et bien d’autres sont programmés par la suite. Marie Mercier, sénatrice de Saône-et-Loire et membre de la délégation événementielle du Sénat, a lancé la programmation d’été du jardin du Luxembourg en présence des artistes concernés.

Les expositions

« Le Sénat mène une politique culturelle qui vise à promouvoir l’accès à des expositions de qualité au plus grand nombre de personnes », rappelle Marie Mercier. Avec 73 000 visiteurs par an, l’Orangerie est un lieu clé des Jardins du Luxembourg. Lieu culturel mais aussi lieu de vie, il est ouvert durant la haute saison pour mettre en avant de nombreux artistes. Parmi eux, le photographe Luigi Toscano, qui expose sur les grilles du jardin une série de portraits de survivants de la Shoah pour commémorer le 80ème anniversaire de la rafle du Vél’d’Hiv avec « Lest we forget ».

« C’est une exposition chargée d’émotions qui inscrit le Sénat dans une fonction de devoir de mémoire et de devoir d’histoire », explique Marie Mercier. Au sein de l’Orangerie, ce ne sont pas moins de trois expositions, tous mediums confondus, qui attendent les visiteurs. « La joie en moi » de la peintre argentine Ana Perez Grassano, propose à ces derniers de découvrir les moments de vie de l’artiste où les émotions sont exacerbées, largement exprimées dans une série de peintures très colorées, graphiques, abstraites. Aux côtés de ces peintures, les photographies d’Odile Guillemin invitent au voyage avec « Latitudes », où l’artiste dévoile ses clichés à la façon d’un véritable récit d’aventure. Dans la salle voisine, vous trouverez Sabine de Courtilles, sculptrice d’origine limousine et ses oeuvres inspirées de la nature et ses éléments. Bois, plumes et métal se mélangent dans ces sculptures abstraites nommés « Les nervures de l’âme ». Une seconde série d’expositions sera proposée dès le 28 juillet et ce, jusque début octobre.

Marie Mercier, sénatrice de Saône-et-Loire

Les autres événements

Tout l’été et même plus, les jardiniers du Luxembourg vous proposent des visites guidées le premier mercredi de chaque mois, d’avril à octobre. « Cet été au jardin, c’est avant tout le vôtre », insiste Marie Mercier, en s’adressant à l’assemblée. Les journées du patrimoine permettront même à celles et ceux qui le souhaitent de découvrir l’intérieur du Sénat lors des journées dédiées, le 17 et 18 septembre. Enfin, le 24 et 25 septembre prochain, la fête des jardins et de l’agriculture urbaine proposera aussi des visites guidées avec les jardiniers du Luxembourg, gratuites et ouvertes à tous.

Informations pratiques