Pass Navigo : l'Ile-de-France en zone unique cet été

Le Stif, l'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, vient d'approuver le dézonage du Pass Navigo l'été prochain. Pendant plus d'un mois, il n'y aura plus qu'une seule zone et tous les détenteurs du pass pourront utiliser l'ensemble du réseau francilien. Les porteurs des forfaits Navigo mois, Navigo annuel, Solidarité Transport mois et Améthyste bénéficieront de la mesure. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du dézonage pendant les weekends et jours fériés depuis le 1er septembre 2012. En outre, les usagers des zones 1-5 (la plus étendue) auront droit à une réduction de 7,5 % du prix des forfaits Navigo mois et Solidarité Transport mois pour juillet et août.