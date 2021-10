Pascal Chassaing, élu président de la chambre des notaires de Paris

Pascal Chassaing est notaire associé à Paris depuis 1987. Spécialiste du droit patrimonial de la famille et des questions du monde associatif, il a publié plusieurs contributions sur ces questions et participé à de nombreux colloques. Très actif dans les organisations professionnelles du notariat, Pascal Chassaing a assumé plusieurs missions dans les Congrès des Notaires de France : en 1995, lors du Congrès sur "Le droit et l'enfant" et en 1998, où il fut Rapporteur général du Congrès sur "Le contrat".



Au niveau international, Pascal Chassaing a été membre de la Commission des affaires européennes de l'Union internationale du notariat (UIN) et coordonnateur international des travaux du Congrès mondial à Lima en 2013. Il a présidé et animé, à Bruxelles, un groupe de travail au sein du Conseil des notariats de l'Union européenne (CNUE) avec la préparation et le rôle des notariats en Europe concernant le règlement sur les successions et testaments dans l'Union européenne.