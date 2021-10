Pas de voiture seul pendant dix mois : une expérience contre

Un panel de 1 000 testeurs représentatifs doit être choisi cet été en Ile-de-France. Les cobayes devront renoncer pendant dix mois – de septembre 2021 à juin 2022 – à utiliser leur voiture, sauf s'ils la partagent, pour la remplacer par un bouquet de service : autopartage, VTC partagé, covoiturage, transport public, transport à la demande, etc. Baptisé “Mobilité360”, le projet commun part du constat que les nouveaux services de mobilité se sont trop développés "en silo", sans complémentarité ni dialogue entre les opérateurs et les autorités publiques.

« Nous avons initié depuis plusieurs mois (...) une vraie réflexion sur l'optimisation des offres de mobilités et sur la réinvention de l'usage de la voiture en milieu urbain », a relevé Clotilde Delbos, directrice générale de Mobilize, la filiale d'autopartage de Renault. « Ensemble, nous souhaitons mettre nos expertises et notre savoir-faire au service des autorités publiques pour trouver des usages pérennes, verts et partagés de la voiture à tous les citoyens. C'est ce que l'on souhaite notamment expérimenter avec cette première initiative “1 000 Franciliens sans voiture” », a-t-elle ajouté.