« Pas d'accident dans ma maison »

Ce programme national a pour objectif de sensibiliser quelque 90 000 familles aux risques domestiques durant l’année 2013. Trois mille kits pédagogiques seront distribués aux maires volontaires, partout en France. Un protocole de mise en œuvre original démarre avec, notamment, l’intervention d’un sapeur-pompier auprès des 3-6 ans. Partenaire de campagnes de sensibilisation à destination du grand public, la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) a participé à l’élaboration de documents de prévention avec plusieurs ministères et associations. Elle mène des projets pédagogiques avec l’Éducation nationale. Cette collaboration permet d’initier les élèves aux gestes de premiers secours. Enfin, la DGSCGC anime des programmes nationaux en faveur du volontariat des sapeurs-pompiers. Elle favorise ainsi l’apprentissage de la culture de Sécurité civile.

La formation, un savoir-faire reconnu

La DGSCGC élabore des programmes de formation pour tous les acteurs de la Sécurité civile et de la gestion des crises, sur des matériels à la pointe de la technologie. Le simulateur de vol des hélicoptères EC 145 est un symbole de ce savoir-faire à la française, unanimement reconnu à l’étranger. Cette politique de formation participe au rayonnement de notre pays au-delà de nos frontières.

Des réponses adaptées aux risques

La DGSCGC fixe le cadre de la réglementation en matière d’incendie et de planification des secours. Elle conçoit des guides d’aide à l’élaboration des plans de secours et de sauvegarde pour les maires et les préfets. Elle participe à l’élaboration des plans gouvernementaux de sécurité nationale et en assure la déclinaison territoriale. Elle coordonne aussi le système d’alerte et d’information des populations qui vous indique la conduite à tenir en cas de danger, notamment via un réseau de sirènes.