Parution du Guide pratique : Famille et successions 2019

Il détaille les trois statuts possibles du couple : le concubinage, le Pacs et le mariage. Il répond aux questions que pose l'arrivée d'un enfant, telles les conditions d'une adoption, la protection de la salariée enceinte, le choix du nom de l'enfant, etc. Le Guide pratique “Famille et successions” aide aussi à faire face aux accidents de la vie.

Il envisage la séparation et le divorce pour permettre d'en comprendre les procédures et d'en mesurer les conséquences à l'égard des enfants ou au plan patrimonial. Il expose les différentes formes de la solidarité familiale : obligation alimentaire, prêts en famille, donations à son conjoint, ses enfants ou petits-enfants, etc.

Il explicite les différents régimes de protection des personnes vulnérables : tutelle, curatelle, habilitation familiale, sauvegarde de justice, mandat de protection future Il permet de comprendre les règles applicables lors d'un décès. Qui hérite ? Quelle protection pour le conjoint survivant ? Comment aménager les règles légales ? Enfin, il aborde des questions très concrètes de la vie quotidienne, par exemple les documents à conserver ou la protection contre une discrimination.

Sont intégrés les conseils d'experts pour faire les meilleurs choix, des exemples chiffrés et des modèles pour faciliter les projets, une table analytique très détaillée pour aller rapidement au sujet qui intéresse.