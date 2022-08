Parution des nouveaux codes LexisNexis

Chaque année, LexisNexis, acteur leader de l’innovation dans le droit, sort les nouvelles éditions des différents codes, à jour des derniers textes législatifs.

Ces derniers sont rédigés sous la direction d’auteurs experts parmi lesquels se trouve LaurentLeveneur, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II) David Dechenaud, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’université de Grenoble et Philippe Pétel, agrégé des facultés de droit.

Code civil 2023

Les textes sont à jour en date du 23 mai 2022, avec l’importante réforme du droit des sûretés ainsi que de nombreuses décisions de jurisprudence et de références bibliographiques, sous la direction de Laurent Leveneur, professeur à l’université Panthéon-Assas. Ce Code civil comprend notamment :

La loi du 2 mars 2022, relative au choix du nom issu de la filiation

issu de la filiation La loi du 21 février 2022, visant à réformer l’adoption

La loi du 7 février 2022, relative à la protection des enfants

L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant la réforme du droit des sûretés

La loi du 2 août 2021, relative à la bioéthique

Code pénal 2023

Rédigée par une équipe d’auteurs spécialisés en droit pénal réunie autour du Doyen David Dechenaud, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’université de Grenoble, cette 35e édition comprend :

Une véritable sélection de jurisprudence raisonnée, pertinente et actuelle avec plus de 17 000 références comprenant les décisions de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), les arrêts de principe, leurs interprétations et les décisions les plus récentes.

raisonnée, pertinente et actuelle avec plus de 17 000 références comprenant les décisions de la (QPC), les arrêts de principe, leurs interprétations et les décisions les plus récentes. Des annexes indispensables pour compléter le code avec la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (annotée), le Code de la route, le Code de la justice pénale des mineurs, la nouvelle codification du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), ou encore ce qui concerne la santé publique et les stupéfiants.

Code de commerce 2023

Ce code richement annoté de décisions de jurisprudence et de renvois bibliographiques est rédigé par une équipe d’auteurs spécialisés, professeurs et maîtres de conférences, sous la direction de Philippe Pétel, agrégé des facultés de droit. Cette 35ème édition, indispensable dans une matière en perpétuelle évolution avec les décrets d’application de la réforme du droit des sûretés et le régime de l’entrepreneur individuel, est une référence pour les étudiants et les professionnels.

Ces codes LexisNexis sont autorisés à l’examen d’entrée du CRFPA et sont disponibles sur le site internet au prix du lancement.