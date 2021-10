Participez à la première enquête sur le contract management

En lançant cette étude, l’AFCM souhaite donner la parole aux professionnels afin de tirer une vision plus précise du tissu des contract managers déployé au sein des entreprises françaises.

Cette enquête permettra, pour la toute première fois, de disposer d’une cartographie plus précise de la manière dont est constitué le contract management en France et de mettre en œuvre des actions structurantes et ciblées, en phase avec les attentes de la profession.

Vous y trouverez une vingtaine de questions clés réparties en 5 volets principaux :

- La typologie des entreprises concernées.

- Le profil du participant.

- Les missions du contract manager et son quotidien.

- Le positionnement du contract management en entreprise.

- La politique de recrutement et les perspectives d’évolution de la profession.

Vos réponses seront traitées et analysées en tout anonymat.

Cette enquête est le moment pour vous de communiquer sur vos missions, vos contraintes, vos enjeux, vos attentes… et de contribuer à la construction de l’avenir de votre profession.

Une restitution du bilan aura lieule 9 juin lors d’un événement dédié.

Contact pour toute question et inscription à l'événement de restitution des résultats de l'enquête : ahilali@legal-suite.com

Participez à l'enquête