Partenariat stratégique entre 14 Pyramides Notaires – legaLife

En combinant l'expertise d'une étude notariale avec les innovations numériques, 14 Pyramides Notaires et legalife.fr ambitionnent de proposer à leurs clients de nouvelles pratiques dans les secteurs du notariat et du droit immobilier.

Créée par François Marill, Thomas Rivoire et Olivier Adam, LegaLife propose une solution de rupture dans la rédaction de contrats.

Avec ses 23 notaires et ses 120 collaborateurs, 14 Pyramides Notaires est, de son côté, l'une des principales études intervenant dans les secteurs clés de l'immobilier institutionnel et du financement, de l'aménagement, de la promotion immobilière et de l'ingénierie patrimoniale.

Cet accord est une première initiative commune vers les promoteurs immobiliers leur permettant la signature dématérialisée et sécurisée des contrats de réservation, la création simultanée d'un espace client et d'un outil de suivi en ligne de chaque réservation jusqu'à la signature de la VEFA, outil partageable entre tous les interlocuteurs du dossier (promoteur, commercialisateur, notaires, banques).

Les associés de 14 Pyramides Notaires se réjouissent de ce partenariat qui démontre leur

« volonté d'être proactifs face aux enjeux de la révolution numérique ». Thomas Rivoire, co-fondateur de Legalife souligne quant à lui que l'entrée au capital des associés d'un leader du notariat comme 14 Pyramides Notaires « est une étape importante » pour la start-up.