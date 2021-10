Partenariat Paris Habitat et Protection civile au bénéfice des locataires les plus fragiles

Depuis le début de la crise, les équipes de Paris Habitat sont mobilisées pour assurer la continuité et la qualité de service aux locataires. L'établissement a mis en place dès les premiers jours une organisation permettant de répondre aux urgences et de préserver les liens avec les locataires. « Pour Paris Habitat, la mission sociale est au cœur de sa politique d'établissement, c'est pourquoi un nouveau partenariat avec la Protection civile a été mis en œuvre dès le 23 mars 2020 », rappelle Stéphane Dauphin, directeur général de l'établissement.

Identifier, accompagner et orienter les locataires fragiles

Ce partenariat vise à assurer une veille et un accompagnement des résidents les plus fragiles, notamment les seniors de plus de 70 ans. Ce dispositif s'appuie sur un premier travail d'identification mené par Paris Habitat et permet aux 400 bénévoles de la Protection Civile déployés aux côtés des équipes de proximité de l'Office, d'assurer un accompagnement des locataires identifiés.

Lors de cet appel hebdomadaire, les collaborateurs de Paris Habitat et équipes de l'association de secouristes s'enquièrent de la situation personnelle du locataire senior. A ce jour, plus de 40 000 locataires ont été joints par téléphone par l'ensemble des équipes mobilisées de Paris Habitat et de la Protection civile.

« Au-delà de l'appel de courtoisie, cet échange permet aux professionnels d'orienter le locataire, selon ses besoins, vers les dispositifs sociaux adaptés. Grâce à ce dispositif près de 2000 locataires ont pu bénéficier d'une orientation et donc d'une réponse très concrète », explique Roger Madec, président de Paris Habitat.

Parmi ces locataires, 900 rencontraient des problèmes liés à leur santé et ont pu être orientés et pris en charge. Environ 850 personnes faisaient face à des difficultés pour s'approvisionner en nourriture. Ils bénéficient à présent de solutions pour se faire livrer des repas. Pour les situations de fragilité médicale, la Protection civile peut également déclencher une intervention sur le terrain. A ce jour, plus de 50 appels, réalisés dans le cadre de ce partenariat, ont abouti à l'intervention de secouristes pour permettre à des personnes fragiles de se rendre à des rendez-vous médicaux essentiels pour elles.

Devant l'efficacité de ce partenariat et du travail effectué, et à compter du 13 avril, les seniors non isolés ont également intégré ce dispositif, soit plus de 15 000 personnes supplémentaires.