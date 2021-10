Partenariat entre Seban & Associés et Lefèvre Avocats

Seban & Associés est un cabinet d'avocats spécialisé dans le domaine du conseil aux acteurs publics et de l'Economie sociale et solidaire. Il a notamment développé une forte expertise dans la mise en œuvre du Règlement général de protection des données à caractère personnel.

Lefèvre Avocats dispose d'une expertise reconnue et complémentaire dans les domaines de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies (contrats et contentieux informatiques, logiciels, internet et e-commerce) et de la protection des données à caractère personnel. Le cabinet intervient notamment auprès de ses clients pour la protection et la valorisation des créations et des innovations et pour la sécurisation des contrats.

A l'heure où le traitement des données, le numérique et la propriété intellectuelle s'affirment comme un enjeu majeur pour tous les acteurs économiques, et particulièrement ceux œuvrant à des activités d'intérêt général, les deux cabinets s'allient dans un partenariat pour garantir une expertise d'excellence dans ces domaines aux acteurs publics et de l'économie sociale et solidaire.

Audrey Lefèvre exercera ainsi son activité dans les locaux de Seban & Associés.