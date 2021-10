Partenariat entre LexisNexis et l'EDHEC Augmented Law Institute pour former les juristes

Ces deux acteurs ont uni leurs compétences, à travers ce partenariat, afin de répondre à une double ambition : celle d'augmenter les savoirs et les compétences des juristes et de positionner leur fonction au centre des transformations de l'entreprise.

Des juristes aux savoirs et compétences augmentées

L'EDHEC Augmented Law Institute a développé la plateforme de legal talent management en ligne, Alll.Legal qui offre un panel d'outils et de services fondés sur le référentiel de compétences du juriste augmenté parmi lesquels Alllmytalent.legal, développé en partenariat avec Seraphin Legal. Cette solution permet aux professionnels du droit de créer leur propre référentiel sur-mesure et de consulter un référentiel marché actualisé par les chercheurs de l'EDHEC.

« Avec la création de Alll.legal nous faisons le pari de l'intelligence collective tant au niveau des outils en ligne que nous proposons qu'à travers le consortium R & D, enrichi des fiches pratiques Lexis360 Entreprises que nous construisons, pour accompagner le droit dans le management de ses talents et créer des juristes augmentés », explique Christophe Roquilly, professeur de droit et directeur de l'EDHEC Augmented Law Institute.

Avec un référentiel de compétences du juriste augmenté couplé à un savoir-faire éditorial à forte valeur ajoutée, LexisNexis et l'EDHEC Augmented Law Institute offrent aux juristes de nombreuses fiches pratiques à vocation opérationnelle, dédiées aux Talent Management des juristes et qui sont référencées à la fois sur la Alll.Legal et Alllmytalent.legal et sur le site Lexis360.

Rédigées par des praticiens experts sélectionnés par l'EDHEC Augmented Law Institute (juristes d'entreprise, avocats, chefs d'entreprises etc.), elles sont exclusivement dédiées au droit positif et enrichies de modèles et d'exemples pratiques.

Des juristes au cœur des transformations de l'entreprise

Ce partenariat ambitionne de former et d'accompagner les juristes dans le développement de leur carrière et de les aider à se positionner au centre des innovations et des transformations de l'entreprise. Grâce à ces fiches, les juristes bénéficieront des outils nécessaires à la mise en place d'une gestion dynamique des compétences, notamment comment utiliser des outils de knowledge management, les Legal Analytics, comment rédiger un document fonctionnel ou encore comment déployer un outil selon une méthodologie de gestion de projets.

« Ce partenariat est l'occasion pour notre entreprise et l'EDHEC Augmented Law Institute de mutualiser nos expertises et d'apporter à nos clients une offre large de services et contenus dédiés aux talents des juristes qui, au-delà des compétences techniques nécessaires, a pour ambition de les accompagner dans le développement de nouvelles compétences Soft, Business et IT et positionner les juristes au centre de la croissance des entreprises », ajoute Constance Hibon, responsable de la rédaction Droit des entreprises de LexisNexis.

C'est fort de compétences augmentées que les juristes se placeront alors au cœur de la transformation des entreprises et se positionneront comme des leviers de croissance, en complément des compétences techniques juridiques à forte valeur ajoutée : parfaite connaissance et maîtrise des nouveaux outils IT et R & D, compréhension et anticipation des enjeux financiers et impacts Business des solutions proposées et acquisition de légitimité et de leadership.