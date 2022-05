Partenariat entre la Métropole du Grand Paris et le Syctom officialisé

Le Syctom est une agence métropolitaine de traitement des déchets ménagers. Sa stratégie est de répondre aux objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance forte. Pour lutter contre le dérèglement climatique et la raréfaction des ressources, l’entreprise s’est lancée depuis plusieurs années le défi de la réduction des déchets ménagers et de leur meilleure orientation vers les filières de recyclage, de réemploi ou de valorisation afin d’accompagner l’avènement d’une économie circulaire. La Métropole du Grand Paris s’est, quant à elle, engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique dès 2018 par l’adoption à l’unanimité de son Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM), qui se traduit notamment par la mise en place d’une politique de transition écologique et par le développement d’une stratégie d’économie circulaire ambitieuse.

Pour Éric Cesari, président du Syctom : « Soucieux de traiter les déchets au plus près de leur lieu de production, le Syctom doit relever le défi de l’acceptation du traitement de 2,3 millions de tonnes de déchets dans un milieu urbain dense. Le partenariat avec la Métropole du Grand Paris avec qui nous partageons des engagements forts en termes de transition environnementale est une formidable opportunité pour nous. Ce partenariat illustre la volonté partagée du Syctom et de la Métropole d’installer le Syctom comme un syndicat de référence au sein de l’aire métropolitaine ».

Un engagement commun

Forts de leurs engagements respectifs, la Métropole du Grand Paris et le Syctom ont décidé d’unir leurs forces en signant une convention de partenariat, adoptée en décembre 2021 à l’unanimité par le Conseil métropolitain et le Bureau syndical du Syctom et organisée autour de six axes :

L’appui conjoint au développement et à la structuration des acteurs de l’économie circulaire pour améliorer et intensifier la valorisation des déchets, limiter le gaspillage des ressources tout en favorisant le développement économique local.

Une approche commune de la logistique urbaine pour contribuer aux enjeux de la réduction des gaz à effet de serre et de la consommation énergétique. La réduction du transport routier et le recours à des modes de transport alternatifs et décarbonés sont depuis de nombreuses années au cœur de la stratégie d’innovation du Syctom et un axe de mobilisation majeur de la Métropole du Grand Paris. Le Syctom s’engage ainsi à signer le Pacte pour une Logistique Métropolitaine et à participer aux expérimentations sur le transport fluvial portées par la Métropole du Grand Paris et les collectivités de l’Axe Seine.

Le développement de projets liés au traitement et à la valorisation des déchets alimentaires dans le cadre du Plan Alimentation Durable Métropolitain. L’objectif est d’accompagner la généralisation du tri à la source et encourager le retour au sol en développant les filières de compostage et de méthanisation.

La participation de la Métropole du Grand Paris à la modernisation des équipements du Syctom, qui a pour objectif la limitation de leurs impacts environnementaux dans un milieu urbain dense. Les investissements inscrits dans la programmation pluriannuelle du Syctom s’élèvent à 900 millions d’euros pour la période 2022-2029, dont une partie pourra faire l’objet d’un co-financement de la Métropole.

Le développement d'initiatives innovantes en matière de gestion de la donnée liée au traitement et à la valorisation des déchets qui constitue un axe de mobilisation important pour la Métropole du Grand Paris. Dans ce cadre, le Syctom souhaite pouvoir s’appuyer sur le traitement de ces données et plus largement du numérique.

Le développement d'initiatives en matière d'écoconception. A ce titre, le Syctom et la Métropole du Grand Paris souhaitent expertiser conjointement le potentiel de développement de nouvelles solutions éco-conçues que ce soit pour des produits ou des services.

Ce partenariat officialise quatre ans de collaboration entre ces deux institutions. Un temps nécessaire avant cette signature afin que la Métropole, initiative encore très jeune en 2018, fasse ses preuves auprès des élus de la région.

Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, dépeint la finalité de cette coalition : « Par ce partenariat, la Métropole du Grand Paris et le Syctom démontrent leur volonté de travailler ensemble au développement de la transition énergétique et écologique sur le territoire métropolitain. Cette coopération innovante et exemplaire, leur permet d’identifier des synergies et de mener à bien leurs projets communs, en particulier dans le cadre du schéma directeur énergétique métropolitain. Elle ouvre la voie à d’autres partenariats ambitieux avec les services publics urbains du Grand Paris. »