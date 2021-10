Partenariat entre la CCI Paris Ile-de-France et la BnF

Depuis trois ans, ce sont plus de 10 000 porteurs de projets qui ont bénéficié d’une information utile pour leurs démarches entrepreneuriales. La BnF, depuis 1996, au sein de son département Droit, économie, politique, et plus précisément du pôle de ressources et d’information sur le monde de l’entreprise (PRISME), met à disposition du public une offre sans équivalent en France en matière d’information économique : études de marché, données financières et stratégiques sur les entreprises, répertoires de sociétés, presse professionnelle. Elle propose également des ateliers d’initiation pour apprendre à identifier et exploiter ces ressources.

La CCI Paris Ile-de-France, qui accompagne les entreprises franciliennes et intervient dans de multiples domaines touchant à la vie de l’entreprise et à son développement a souhaité que les créateurs d’entreprise qu'elle conseille puissent consulter à la BnF les ressources documentaires adaptées à leurs besoins. La CCI Paris Ile-de-France bénéficie du label d’excellence « Qualité entreprendre en France », dont la BnF constitue le volet documentaire.

Pour Bruno Racine, Président de la BnF, ce renouvellement de convention permettra « d’offrir plus que des collections. Il s’agit de donner aux porteurs de projets accompagnés par la CCI régionale les moyens de s’approprier l’information disponible pour mener à bien leur démarche d’entrepreneur ».

« Il faut pouvoirdisposer d’une information économique de qualité pour créer des entreprises pérennes et porteuses d’emplois. Une telle démarche, qui est plus qu’un projet professionnel mais constitue un véritable projet de vie, doit être l’aboutissement d’une réflexion et de recherches approfondies. C’est dans cette logique que nous avons souhaité renouveler notre partenariat avec la BnF » souligne Pierre-Antoine Gailly, Président de la CCI Paris Ile-de-France.