Partenariat entre Bpifrance et Enterprise Singapore

Dans le cadre de l'année de l'innovation France-Singapour, Bpifrance et Enterprise Singapore ont lancé un programme pour soutenir les coopérations entre entreprises françaises et singapouriennes.

Bpifrance compte déjà 15 partenariats bilatéraux de ce type, avec le Canada, l'Allemagne ou la Corée du Sud. La présence d'un partenaire étranger à leurs côtés facilite le développement d'entreprises françaises innovantes à l'international.

L'accord a été signé dernièrement à Station F par Evelyne Scuto Gaillard, directrice de la direction du développement et support innovation de Bpifrance, et Jonathan Lim, directeur innovation d'Enterprise Singapore, en présence de Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat chargé du numérique en France, et de Chan Chun Sing, ministre de l'Industrie et du Commerce de Singapour.

Comme le souligne Bpifrance, « les deux partis comptent œuvrer pour la mise en relation de sociétés innovantes dans différents secteurs – ville intelligente, cybersécurité, fintech... – afin qu'elles développent et commercialisent ensemble des produits ».

Les contacts pourront notamment être établis à travers EuroQuity, la plateforme de mise en relation de Bpifrance regroupant en France plus de 14 000 membres dont 5 500 sociétés, 6 600 investisseurs et 2 600 structures d'accompagnement, ainsi que par son équivalent singapourien.

Préalablement à la signature du partenariat, un premier business workshop France-Singapour a été organisé au Hub de Bpifrance à Paris le 23 mai 2018 entre une délégation d'entreprises singapouriennes et des start-up françaises.

A propos de Bpifrance



Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international assurant aussi, désormais, leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des start-up, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.