Partenariat Enalia et Habitat Humanisme à Arcueil

La résidence ouvrira en janvier 2023. Elle disposera de 22 logements pour l’accueil de familles en difficulté, de personnes âgées et d'étudiants. En France, un tiers des personnes âgées souffrent d’isolement et 20 % des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Construit à partir de matériaux biosourcés ou recyclés, le bâtiment possèdera aussi une toiture végétalisée et la production de chaleur sera majoritairement issue de la géothermie.

Selon Isabelle de Beauvoir, présidente d’Habitat et Humanisme Ile-de-France, « cette résidence s’inscrit dans l’action du Mouvement Habitat et Humanisme qui a ouvert près d’une cinquantaine de résidences intergénérationnelles partout en France. Nous souhaitons ici apporter une réponse à l’isolement des séniors et à la précarité des étudiants, ainsi qu’un soutien aux familles fragiles, tout en intégrant une préoccupation forte sur la performance énergétique du bâtiment ».