Partenariat de recherche CEA/MINES ParisTech

Le CEA, plus particulièrement sa direction de la protection et de la sûreté nucléaire (DPSN), et MINES ParisTech, son Centre de recherche sur les risques et les crises (CRC), viennent de signer un accord de partenariat de recherche dans le domaine des « facteurs organisationnels et humains pour la sûreté et la sécurité ».