Partenariat conclu entre Lexis360Notaires.fr et MyNotary.fr

L'objectif principal du partenariat entre Lexis360Notaires.fr et MyNotary.fr est d'apporter aux notaires « un service enrichi, à forte valeur ajoutée, de nature à accroître leur productivité et la sécurité juridique lors de la préparation des ventes immo- bilières ».

Il se traduit dès à présent par l'intégration, au sein de MyNotary.fr, de liens vers des fiches pratiques et des synthèses de Lexis360notaires. fr, particulièrement utiles lors de la rédaction de l'acte. Ces liens seront placés à chaque étape clé du travail collaboratif effectué sur la plateforme.

Pour Anne-Laurence Monéger, directrice du développement du marché notaires LexisNexis, « Nous avons la volonté de favoriser largement l'accès à l'information juridique et à Lexis360Notaires dans toutes les études, et pour tous ses colla- borateurs, en se positionnant au cœur de la pratique notariale.

Ce partenariat va permettre une synergie entre le contenu de MyNotary.fr pour apporter aux Lexis360Notaires et la plate- notaires un service à forte forme d'élaboration de contrats valeur ajoutée. »

A propos de LexisNexis en France

Le groupe LexisNexis est un acteur mondial majeur des services d'information juridique et des solutions de gestion pour les professionnels du droit et du chiffre. Les activités numériques représentent près

A propos de LaJurisTech / MyNotary.fr

Lancée officiellement il y a un an, MyNotary.fr dématé- rialise le compromis de vente et rapproche les notaires de leurs partenaires et de leurs clients, en réunissant sur une même plateforme collaborative tous les inter- venants de la vente immobilière.