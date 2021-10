Partenariat CCI Paris IDF – EPA Paris-Saclay

Ce partenariat, paraphé en présence d'Emmanuel Miller et de Gérard Bachelier, respectivement présidents de la CCIT de l'Essonne et de Versailles-Yvelines, est une nouvelle étape du développement de la région-capitale. La CCI Paris – Île-de-France considère que Paris-Saclay “est au premier rang des territoires qui peuvent apporter une forte contribution à la dynamique métropolitaine”. Pour l'EPA Paris-Saclay, l'un des leviers de cet élan “passe par le développement de coopérations et de collaborations avec l'ensemble des acteurs engagés dans le développement économique de la région-capitale”. Quatre axes ont été identifiés pour y contribuer :

- le soutien à l'innovation et à la croissance des entreprises ;

- Le renforcement de l'attractivité internationale de Paris-Saclay ;

- Le développement des réseaux d'entreprises à l'échelle de Paris-Saclay ;

- La valorisation des investissement publics et privés au moyen de la plateforme CCI Business Grand Paris.