“Partage de la valeur” : le dossier est ouvert

L'idée est d'aboutir d'ici fin janvier à des propositions, faute de quoi « le Gouvernement prendra ses responsabilités », a déclaré la semaine dernière sur France Info Olivier Dussopt, le ministre du Travail.

Pourquoi maintenant ?

Trois dispositifs de partage de la valeur existent déjà : l'intéressement (une prime conditionnée à la performance ou aux résultats d'une entreprise), la participation (mécanisme obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés avec un versement immédiat ou placé en épargne) et enfin les primes ponctuelles. Les partenaires sociaux avaient déjà été invités à plancher sur un meilleur partage de la valeur au cours du premier quinquennat

et le sujet figurait dans le programme d'Emmanuel Macron pour 2022.

Débat sur les superprofits, polémiques sur la rémunération des grands patrons et impact de l'inflation sur les négociations salariales... les prétextes pour remettre le sujet sur la table se sont multipliés. « Quand vous avez d'un seul coup une augmentation des dividendes pour vos actionnaires, alors l'entreprise doit avoir un mécanisme qui est identique pour les salariés », a récemment réitéré le Président.

Où en est-on ?

Le Gouvernement met en avant le succès de la “prime Macron” – la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pérennisée cet été sous le nom de “prime de partage de la valeur”, avec un triplement de son plafond à 6 000 euros. Défiscalisée et facultative pour l'employeur, « 10 millions de salariés l'ont touchée, pour 550 euros en moyenne », a rappelé Bruno Le Maire. Il insiste aussi sur la nécessité de simplifier l'intéressement et la participation, créés en 1959 et 1967. L'intéressement a déjà été facilité par la loi Pacte de 2019 et dans la loi Pouvoir d'achat cet été mais le taux de salariés qui en bénéficient dans les petites entreprises reste peu élevé.

Pour « aller plus loin » les partenaires sociaux sont invités par le Gouvernement à plancher sur trois axes :

« généraliser le bénéfice de dispositifs de partage de la valeur pour les salariés, notamment dans les plus petites entreprises, simplifier les différents dispositifs et orienter l'épargne salariale vers les grandes priorités d'intérêt commun », comme la transition écologique.

Et le dividende salarié ?

Emmanuel Macron visait un vote sur ce qu'il appelle le « dividende salarié » dès l'été, mais le Gouvernement a temporisé. « Quand une entreprise fait des profits, qu'elle peut verser des dividendes à ses actionnaires, elle doit garantir une meilleure rémunération à son salarié », martèle Bruno Le Maire depuis des semaines. Mais personne, au Gouvernement, n'a défini ce que serait exactement ce dividende salarié. « On est plutôt pour revoir les dispositifs existants, les améliorer et les étendre », a déclaré sur RTL le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.

« On mélange tout avec cette terminologie de dividende salarié. Celui qui porte le risque, et qui est potentiellement rémunéré par le dividende pour cela, et les salariés qui ne portent pas le risque", avance de son côté à l'AFP le président de la Confédération des PME François Asselin. « Partager de la valeur, il faut avant tout en créer », ajoute-t-il. Côté syndicats, on défend plutôt des augmentations de salaires. « Le salaire c'est tous les mois, c'est des cotisations sociales » tandis que les primes sont ponctuelles, a affirmé récemment le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, sur BFM Business.