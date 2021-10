Parlez-vous Keuf ?

Si vous savez à coup sûr ce qu’est un « panier à salade », vous n’avez probablement jamais entendu parler de « bouletteux » et de « capuchons »… Pour qui n’est pas de la « Maison », le langage policier est assez mystérieux, voire fantasque. Décrypter les divers sigles et acronymes et assimiler l’étrangeté du jargon, tel est l’objet de ce dictionnaire né de la pratique professionnelle.



À la fois politiquement incorrect et pédagogique, cet ouvrage-outil permettra, tant aux passionnés de romans, séries et films policiers qu’aux jeunes professionnels de se familiariser avec un monde et une culture en perpétuelle évolution. Au-delà, il ravira tous les amoureux du langage et du parler-vrai.