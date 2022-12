Parking vélos : 1 785 nouvelles places

Le réseau de consignes de vélos sécurisés aux abords des gares et stations continue de se développer pour offrir des stationnements sécurisés et favoriser l’intermodalité « train-vélo ». Dans ce sens, Île-de-France Mobilités a dernièrement voté la nouvelle tranche de 1 785 places dans une vingtaine de communes pour la somme de 4,6 millions d’euros. Ces équipements seront déployés dans des gares telles que Vincennes, Ablon, Athis-Mons, Chaville, Chilly-Mazarin, Étampes, Ivry-sur-Seine, Longjumeau, Meudon, ou encore Orly et Rungis.

Objectif : 140 000 places d’ici 2030

D’ici 2030, Île-de-France Mobilité ambitionne de proposer aux Franciliens 140 000 places aux abords de son réseau. Actuellement, 10 400 emplacements ont déjà été déployés dans 193 gares et stations d’Île-de-France et plus de 7 000 sont déjà programmés et financés.

Consignes fermées et sécurisées gratuites avec un pass Navigo

Les parkings Vélos en libre-accès sont gratuits pour tous. Les consignes fermées et sécurisées le sont également pour tous les abonnés annuels au réseau de transport (Navigo annuel, Sénior annuel, Imagine’R étudiant et scolaire). Pour les autres, le tarif est de 30 euros par an, 10 euros par mois, ou alors 4 euros par jour.