“Parisculteurs” : les 35 lieux à cultiver

La saison 4 de l'appel à projet “Parisculteurs” va à nouveau essaimer dans la capitale, en proposant 18 sites parisiens grâce à ses partenariats réguliers avec les bailleurs sociaux, mais aussi grâce aux propriétaires fonciers comme la Garde Républicaine, le ministère de l'Économie et des Finances, l'École normale supérieure et l'Université de Paris.

Pour cette saison, la Ville de Paris met aussi à disposition son patrimoine notamment sur des espaces situés en zones péri-urbaines et rurales : l'écluse Saint-Lazare à Meaux, le CEFP de Villepreux, le site de Sonchamp, le canal Saint-Denis Port Christofle, Saint-Vrain et l'Ephad de Méricourt à Cachan.

Au total, 16 sites sont situés en dehors de Paris grâce aux partenariats noués avec les collectivités comme Les Mureaux, Montreuil, les sites de la Courneuve, Pierrefitte et Sevran propriétés du département de la Seine-Saint-Denis, ainsi que Pantin et la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris à Valenton.

La Ville de Paris accompagne ainsi les collectivités et les propriétaires fonciers pour développer des projets d'agriculture urbaine sur leurs toits, leurs terrasses, leurs parkings ou en pleine terre.