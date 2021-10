Parisculteurs : inauguration d'un potager sur le toit de l'Opéra Bastille

Ce potager de 2 500 m² sur le toit de l'Opéra Bastille est conçu et géré par la jeune entreprise innovante Topager. Les fruits et les légumes seront distribués au personnel de l'Opéra, aux restaurateurs et aux habitants du quartier.

D'ici à 2020, Paris comptera ainsi 100 ha de toits, façades et murs végétalisés. Trente hectares seront consacrés à l'agriculture urbaine. Actuellement, les mises en culture concernent 65 sites dans toute la capitale. Sur le toit de l'Opéra Bastille, le potager a permis de créer trois emplois. L'entreprise

Topager entend produire près de 5,5 tonnes de courgettes, pâtissons, oignons ou encore basilic, selon les principes de l'agriculture biologique, ainsi que 500 kg de houblon.