Lauréate de l'appel à projets Parisculteurs “Houblon”, Saison 2, aux côtés des brasseurs de Fauve Craft Bière, la start-up éco-responsable Merci Raymond va produire cette bière fabriquée dans le 11e arrondissement.

Merci Raymond - rassemblant jardiniers et créatifs déterminés à redonner place au végétal dans le milieu urbain en rendant les villes plus vertes et plus gourmandes – investira dès le printemps 2019 les extérieurs du gymnase et de la piscine Georges Rigal – situés au 115 Boulevard de Charonne. Ce centre sportif bénéficie de quatre pans de murs de près de 20 m linéaires pour une hauteur de 8 m et d'un sol favorable à la culture du houblon.

Au sein de bacs de 6 m2, c'est 35 plants de houblon qui seront ainsi semés sur la surface exploitée, en vue d'une première récolte en septembre 2019. Une réalisation visant à produire plus de 500 litres de bières “La Petite Charonne”. Une bière qui se veut ultra-locale et circulaire : les lieux de production et de brassage étant situés dans la même rue. Le transport des produits sera ainsi effectué en quelques minutes à vélo. Ces bières seront ensuite distribuées chez les différents commerçants du quartier : commerces de proximité, associations, cavistes, micro-brasserie Fauve, restaurants ...