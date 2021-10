Parisculteurs, en route vers la végétalisation de la ville

Anne Hidalgo a placé au cœur de son ambition pour Paris l'émergence d'un nouveau modèle urbain qui passe par le développement de la nature en ville. A l'heure où les métropoles doivent relever les défis climatiques et alimentaires, la végétalisation du bâti et l'agriculture urbaine constituent une réponse concrète. D'ici à 2020, Paris comptera ainsi 100 hectares de toits, de façades et de murs végétalisés, dont un tiers sera consacré à l'agriculture urbaine.

PénélopeKomites, adjointe à la maire de Paris en charge des espaces verts, a dévoilé récemment la liste et les caractéristiques des 47 sites concernés. Toits-terrasses, cœur d'îlots, sous-sols, murs : ils s'avèrent particulièrement diversifiés et sont répartis sur l'ensemble du territoire parisien.

« Cet appel à projets réunit 23 partenaires et la Ville de Paris met simultanément à disposition 20 sites. Il témoigne d'une mobilisation sans précédent des secteurs public et privé », a salué l'adjointe à la maire. « Dans un territoire parisien particulièrement dense, cet appel à projets servira de catalyseur pour développer de nouveaux modes d'accès à la nature, en investissant les espaces disponibles au cœur du territoire parisien », a-t-elle expliqué.

Agriculteurs, jardiniers, paysagistes, entrepreneurs, startuppers, acteurs de l'économie sociale et solidaire, concepteurs, architectes et artistes du monde entier sont invités à soumettre leurs projets jusqu'au 4 juillet à 16h. Des visites des sites seront organisées du 9 au 25 mai pour leur permettre de bien identifier leurs potentialités.

De juillet à novembre, les offres seront étudiées par des commissions techniques puis les lauréats seront désignés par un jury international. La mise en œuvre des premiers projets pourra intervenir dès la fin 2016.