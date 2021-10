Paris : Y. Contassot reproche à la Ville de préférer les bureaux aux logements

"D'une certaine manière (...) Paris privilégie la rente liée à l'activité sur la création des logements pourtant si indispensables", a dit M. Contassot à l'occasion d'un vote du Conseil de Paris sur le projet de Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), qui préconise notamment un ratio de 3,8 logements pour un emploi à Paris. "Paris concentre déjà un nombre d'emplois bien supérieur à sa population active tandis que ses habitants sont de plus en plus nombreux à devoir quitter la ville faute de pouvoir s'y loger compte tenu du coût de l'habitat", a affirmé le conseiller de Paris. "Ainsi selon l'INSEE depuis 1999 l'emploi à Paris a crû de 149 434 postes de travail tandis que la population active n'augmentait que de 99 686 personnes soit près de 50 000 emplois destinés à des non-Parisiens. Dans le même temps Paris n'a vu son parc de logements augmenter que de 30 496 unités. Cela donne dont un ratio de 0,2 logements pour 1 emploi créé. On est donc très loin du schéma proposé par le SDRIF", a-t-il argumenté.

Le Conseil de Paris a adopté un avis favorable au projet de SDRIF, assorti de réserves, notamment sur le ratio emploi/logement. Le ratio proposé à Paris "calculé en surfaces construites, reviendrait en effet à créer environ 13m2 de logement pour seulement 1m2 de locaux d'activités ou de bureaux", et aboutirait à "brider les politiques de développement de l'emploi dans l'Est et le Nord parisiens", affirme la Ville. "Il faut lutter contre le chômage dans l'ensemble de la métropole dont Paris (...) C'est quand Paris est dynamique sur le plan économique que Paris peut l'être aussi", a affirmé le maire de Paris, Bertrand Delanoë, en réponse à Yves Contassot.