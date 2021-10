Paris vu du ciel avec Sport Découverte

Première centrale de réservation en ligne d'activités sportives et de loisirs, la société Sport Découverte, créée en 2003, propose une offre sur mesure.

Pour tous, en particulier, les amateurs de sports extrêmes (aériens, nautiques ou automobiles), ceux friands d'activités bien-être ou gastronomiques, ou encore les amoureux de week-ends et séjours de détente classique ou insolite.

Ces activités s'enrichissent régulièrement à l'aune des demandes d'une clientèle qui n'a alors que l'embarras du choix pour trouver une idée de cadeau.

Patrice Robert, responsable du service web de Sport Découverte, précise : « Nos clients ne sont pas forcément des sportifs. Notre offre s'articule autour de trois axes : activités, loisirs et cadeaux, pour que chacun trouve ce qui lui plaît et garde un souvenir de son expérience. Nous dénichons de nouvelles activités tendance chaque semaine. Nous les testons et nous misons sur l'organisation complète de ce moment de rêve ».

Prendre de la hauteur

Pour découvrir Paris et l'Ile-de-France loin des bouchons et de la foule, il semble opportun de prendre un peu de hauteur afin de dominer la situation. Le tour en hélicoptère permet ainsi de visiter Paris et Versailles de façon insolite, depuis l'hippodrome de Longchamp jusqu'à la Tour Eiffel en un peu moins de trente minutes.

A découvrir ici : https://www.sport-decouverte.com/bapteme-helicoptere-survol-paris.html

Toujours dans les airs, mais aux commandes de l'appareil, Sport Découverte propose une initiation au pilotage d'hélicoptère ou d'avion, au travers de plusieurs programmes de durées différentes au sein de l'Ile-de-France. Quant au baptême de l'air en avion de voltige aux côtés d'un pilote de la patrouille qui alterne vrilles et loopings, il procure une montée d'adrénaline singulière.

Mais pour plus de sérénité et de calme, la montgolfière s'envole à plus de mille mètres au-dessus de la forêt et du château de Fontainebleau. Retour dans le temps avec un voyage d'une heure en ballon. Et sur terre, les cours de cuisine, espaces bien-être, escape game et chute libre indoor agrémentent le temps libre des Parisiens à l'affût des derniers divertissements.