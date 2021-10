Paris et l'élaboration du « plan vélo » 2015-2020

Création de pistes cyclables, extension des zones de rencontre et zones 30 avec double sens cyclables, développement de Vélib’ … : grâce à une politique volontariste menée ces dernières années pour favoriser la pratique du vélo, les Parisiens sont de plus en plus nombreux à choisir ce mode de transport pratique, rapide et écologique.

Pour amplifier cette dynamique, l’Exécutif parisien veut aller plus loin encore en atteignant 15% de déplacements à vélo d’ici 2020.

Pour ce faire, Christophe Najdovski, adjoint à la Maire de Paris en charge des transports, des déplacements et de l’espace public, travaille à un nouveau plan vélo pour les 5 années à venir, en lien avec les mairies d’arrondissement et les associations cyclistes. En prévoyant la réalisation de nouvelles voies cyclables, l’amélioration des aménagements existants et la création de parkings sécurisés, il permettra de renforcer la sécurité et le confort des cyclistes, d’encourager l’utilisation de ce mode de transport pour les Parisiens et les visiteurs, mais aussi de faciliter le stationnement et l’apprentissage du vélo à Paris.

Afin d’associer l’ensemble des usagers à son élaboration, l’adjoint à la Maire propose aux Parisiens de co-construire ce plan, dans le cadre d’une grande consultation citoyenne. Les habitants sont invités à donner leur point de vue et à apporter leurs idées, d’ici le 11 janvier 2015, sur www.paris.fr/planvelo.

Fruit de cette concertation, le nouveau plan vélo sera présenté au Conseil de Paris, au printemps 2015 et sera doté de plus de 100 M€, soit un investissement triplé par rapport à la précédente mandature.