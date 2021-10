Paris: Véligo débarque à la gare Montparnasse

Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris chargé des transports, a inauguré le premier espace Véligo de la gare de Paris-Montparnasse, aux côtés de Patrick Ropert, directeur général Gares & Connexions, et Stéphane Beaudet, vice-président de la Région Île-de-France et du Stif.

Ces consignes sont accessibles à tous les titulaires d'un Pass Navigo. L'abonnement au service Véligo sécurisé est en formule annuelle. Son coût s'élève à 20 euros par an, pour un espace de stationnement.

Alors que 2,3 millions de déplacements sont réalisés quotidiennement en transports en commun entre Paris et la petite ou grande couronne, favoriser l'intermodalité entre les différents modes de transports est un levier majeur pour développer la pratique du vélo à Paris. C'est pourquoi, en association avec la SNCF, la RATP et le Stif, Paris met en service des consignes sécurisées Véligo aux abords des gares SNCF et RER.

L'élu a mis en œuvre un grand Plan Vélo qui vise à tripler les déplacements effectués avec ce mode de transports rapide et écologique, d'ici à 2020.

Doté d'un investissement de 150 millions d'euros, ce plan prévoit de doubler la longueur des voies cyclables pour les porter à 1400 km avec notamment la réalisation d'un réseau « express vélo ». Il vise également à renforcer le confort et la sécurité des cyclistes et à faciliter le stationnement des vélos et l'intermodalité en créant 10 000 nouvelles places, ou encore à développer les aides à l'acquisition d'un vélo électrique.

Paris renforce également le stationnement vélo à travers différents types d'offres, notamment l'installation d'arceaux sur l'espace public et la mise en place de vélostations. Des consignes Véligo à la gare Saint-Lazare et gare de l'Est seront également prochainement mises en service. Par ailleurs, la Ville étudie la création de deux vélostations, stationnement sécurisé de grandes capacités pour la gare de Lyon et la gare Montparnasse.